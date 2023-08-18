В новосибирском парке «Березовая роща» высадили 30 пурпурных берез

В парке высадили 30 пурпурных берез, отличающихся от обычных цветом листвы. Фото: МАУ «Дирекция городских парков»

В парке «Березовая роща» в Новосибирске появились редкие растения. Там высадили 30 пурпурных берез, отличающихся от обычных цветом листвы.

− С этих деревьев парк начинает собирать коллекцию берез самых необычных видов, − говорится в группе МАУ «Дирекция городских парков» в социальной сети «ВКонтакте».

Акция по высадке деревьев прошла в четверг, 17 августа. В ней приняла участие вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В «Дирекции городских парков» подчеркнули, что пурпурная береза выглядит очень эффектно. Ее яркие листья выделяются на фоне городских пейзажей.

В общей сложности в парке высадят 131 дерево − 41 ель и 90 берез. Работы проведут с середины сентября до середины октября.

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