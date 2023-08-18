«Плавает дохлая рыба и труп собаки»: в новосибирском поселке Обь покрылась зловонной пеной

Зловонная пена вытекает из трубы прямо в реку. Фото: Кадр из видео\предоставлено местными жителями

Жители поселка Огурцово в Новосибирске пожаловались на странную трубу, из которой вытекает зловонное облако белой пены прямо в реку. Из-за этого у водоема теперь стоит невыносимый запах, а в воде гибнет рыба и находят трупы животных.

— Мы когда увидели, сначала даже не поняли, что это такое, издалека казалось, что это какие-то большие мешки плывут по реке. А потом подошли поближе и поняли, что это огромные пенистые кучи, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ксения. — Стекает эта пена из трубы, возможно, какого-то завода или еще откуда. У реки стоит невозможная вонь, плавает дохлая рыба, мы нашли там труп собаки.

По словам Ксении, такую ситуацию жители поселка наблюдают уже вторую неделю. КП-Новосибирск направила запрос в региональное министерство природы, чтобы разобраться в произошедшем.

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