В Новосибирской области поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика

Поезд насмерть сбил школьника в НСО.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Чановском районе Новосибирской области пассажирский поезд насмерть сбил школьника. ЧП случилось вечером в четверг, 17 августа, вблизи станции Чаны.
— Около десяти часов вечера проходящий пассажирский поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Барабинская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту. Ведомство выяснит, как соблюдались нормы безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер