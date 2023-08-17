В Новосибирской области поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика

Поезд насмерть сбил школьника в НСО. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Чановском районе Новосибирской области пассажирский поезд насмерть сбил школьника. ЧП случилось вечером в четверг, 17 августа, вблизи станции Чаны.

— Около десяти часов вечера проходящий пассажирский поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Барабинская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту. Ведомство выяснит, как соблюдались нормы безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

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