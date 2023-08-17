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НовостиОбщество17 августа 2023 15:28

В Новосибирске маршрутка № 90 изменит схему движения 19 августа

В Новосибирске также перекроют движение по улице Василия Старощука
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирске 19 августа будет изменена схема движения маршрутки № 90.

В Новосибирске 19 августа будет изменена схема движения маршрутки № 90.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 19 августа будет изменена схема движения маршрутки № 90. Маршрутное такси проедет по четырем городским улицам.

— Работа маршрутного такси № 90 будет осуществляться по измененной схеме. До конечной остановки «Волейбольный центр» маршрутка пройдет по улице Бориса Богаткова, улице Пролетарской, улице Военной, улице Ипподромской, — говорится в сообщении перевозчика.

Изменения связаны с празднованием 80-летия со дня образования 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка. В этот день также будет закрыта автодорога по улице Василия Старощука от здания 770/1 территории Военного Городка до улицы Бориса Богаткова. Проезд здесь будет невозможен с 10:30 до 13:00.

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