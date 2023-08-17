В Новосибирске маршрутка № 90 изменит схему движения 19 августа

В Новосибирске 19 августа будет изменена схема движения маршрутки № 90. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 19 августа будет изменена схема движения маршрутки № 90. Маршрутное такси проедет по четырем городским улицам.

— Работа маршрутного такси № 90 будет осуществляться по измененной схеме. До конечной остановки «Волейбольный центр» маршрутка пройдет по улице Бориса Богаткова, улице Пролетарской, улице Военной, улице Ипподромской, — говорится в сообщении перевозчика.

Изменения связаны с празднованием 80-летия со дня образования 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка. В этот день также будет закрыта автодорога по улице Василия Старощука от здания 770/1 территории Военного Городка до улицы Бориса Богаткова. Проезд здесь будет невозможен с 10:30 до 13:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber