В Новосибирске на «Золотой Ниве» столкнулись «скорая» и две иномарки

В Новосибирске в районе метро «Золотая Нива» произошло ДТП с участием скорой помощи. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске в районе метро «Золотая Нива» произошло ДТП с участием скорой помощи. Авария случилась днем в четверг, 17 августа.

— В 13:55 на улице Бориса Богаткова, 210/1 столкнулись три автомобиля. 23-летний водитель «Тойоты Витц» ехал по улице Кошурникова в сторону улицы Никитина, когда столкнулся с Газелью скорой помощи поселка Краснообск, за рулем которой был 39-летний водитель. «Скорая» ехала по улице Бориса Богаткова в сторону улицы Адриена Лежена, — рассказали в городской Госавтоинспекции. — После этого «Тойота» столкнулась со стоявшем на светофоре автомобилем «Митсубиси Лансер», за рулем которого был 27-летний водитель.

После ДТП 60-летнюю фельдшера скорой осмотрели врачи, о пострадавших информации нет. На месте работал экипаж ДПС.

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