В Новосибирске выставили на продажу трехэтажный особняк за 90 млн рублей

В Новосибирске продают трехэтажный особняк из кирпича за 90 миллионов рублей. Фото: Циан

В Новосибирске продают трехэтажный особняк из кирпича за 90 миллионов рублей. Информация размещена на одном из сайтов по аренде и продаже недвижимости.

Коттедж расположен в Заельцовском районе по улице Мартовской. Площадь дома составляет 660 метров квадратных. Стоит он на участке в восемь соток.

Как рассказал продавец, особняк стоит на территории коттеджного поселка. Там действует система пропуска – въезд и выезд осуществляются через шлагбаум.

Около дома разбит сад, есть зона барбекю. На участке проведена система автополива. На цокольном этаже расположены гараж, где поместится до восьми автомобилей, постирочная и котельная. На первом этаже − кухня, большой зал с каминной, а также просторная прихожая. Второй этаж представлен четырьмя уютными спальнями с гардеробными комнатами.

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