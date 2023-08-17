На трассе «Новосибирск – Кочки – Павлодар» сразу два моста введут в эксплуатацию. Фото: правительство НСО.

Одни из основных и целевых показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – это ремонт искусственных сооружений и опорной сети автомобильных дорог Новосибирской области. В 2023 году в рамках этих направлений отремонтируют 1,3 тыс. погонных метров мостов и путепроводов и 376 километров дорог в регионе. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

По поручению губернатора НСО Андрея Травникова ремонтные работы на дорогах региона постоянно контролируют специалисты Минтранса и ТУАД. Глава НСО поставил перед ними задачу – внимательно следить за работой, выполняемой подрядчиками, на всех этапах.

В четверг, 17 августа, эксперты проверили объекты капитального ремонта мостов в Ордынском районе региона. Там в рамках нацпроекта БКД ремонтируют искусственные сооружения через две реки: Ирмень и Шарап.

Сооружения расположены на трассе «Новосибирск – Кочки – Павлодар». Эта автодорога входит в региональную опорную сеть. Тем самым, она обеспечивает транспортный трафик из Казахстана. На мосты из-за этого приходится весомая нагрузка.

– Сейчас здесь проводят капитальный ремонт, как видим, технология соблюдается, – объяснил начальник управления дорожного комплекса регионального Минтранса Антон Мирошниченко.

Известно, что на сооружениях меняют балки пролетных строений. Там поочередно убирают старое покрытие. Речь о двух сторонах проезжей части. На объектах укрепляют конструкцию моста, а также там устанавливают железобетонные балки. Одновременно обустраивают и проезжую часть.

В правительстве отметили, что работы идут по графику. Их завершат в конце октября 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер