Новосибирцам рассказали, кто может стать донором спермы

Стали известны требования к потенциальным донорам спермы в Новосибирске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стали известны требования к потенциальным донорам спермы в Новосибирске. Об этом сообщает Atas.info.
Выяснилось, что условия отбора достаточно жесткие. Чтобы получить допуск к процедуре, кандидату необходимо сдать анализы на отсутствие инфекций и болезней.
− Принимаются только граждане РФ, физически и психически здоровые, в возрасте от 18 до 35 лет, у которых есть двое своих детей, − перечислила требования представительница одного из медицинских центров Новосибирска.
Врач-эмбриолог решает, подходит ли биологический материал того или иного кандидата. В среднем донорам спермы готовы платить от 700 рублей за одно посещение.
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