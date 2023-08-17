Новосибирцам рассказали, кто может стать донором спермы

Стали известны требования к потенциальным донорам спермы в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны требования к потенциальным донорам спермы в Новосибирске. Об этом сообщает Atas.info.

Выяснилось, что условия отбора достаточно жесткие. Чтобы получить допуск к процедуре, кандидату необходимо сдать анализы на отсутствие инфекций и болезней.

− Принимаются только граждане РФ, физически и психически здоровые, в возрасте от 18 до 35 лет, у которых есть двое своих детей, − перечислила требования представительница одного из медицинских центров Новосибирска.

Врач-эмбриолог решает, подходит ли биологический материал того или иного кандидата. В среднем донорам спермы готовы платить от 700 рублей за одно посещение.

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