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НовостиПроисшествия17 августа 2023 9:20

Подросток из Новосибирска планировал теракт в здании МВД

Подросток из Новосибирска готовился подорвать здание МВД
Анастасия ХРОМЫХ
Инструкции по подрыву СВУ новосибирец получил от сообщника из Оренбургской области.

Инструкции по подрыву СВУ новосибирец получил от сообщника из Оренбургской области.

В Новосибирске подросток хотел взорвать визовый центр МВД. 17-летний юноша планировал совершить теракт в августе 2022 года.

Выяснилось, что новосибирец был участником запрещенной Верховным судом РФ террористической организации «National Socialism/White Power». Его сообщником выступал 16-летний житель Оренбургской области, рассказали в УФСБ по Новосибирской области

Сибиряк собирался привести в действие самодельное взрывное устройство. Его целью был паспортно-визовый сервис на улице Есенина, уточнил источник КП-Новосибирск. Взорвать здание юноша хотел из-за национальной ненависти к уроженцам стран Центральной Азии.

− Указанный гражданин изготовил взрывное устройство и испытал его на пустыре недалеко от своего дома. Установлено, что инструкции по подрыву СВУ и изготовлению взрывчатых веществ новосибирец получил от модератора чата в мессенджере «Телеграм», сторонника идеологии «NS/WP» 2007 года рождения, находившегося на территории Челябинска, − сообщили в Управлении ФСБ по региону.

По месту проживания подростка прошли обыски. Там нашли данные, которые подтверждают, что он был членом террористической организации. Также оперативники обнаружили мобильный телефон с перепиской о готовящемся теракте, химические компоненты и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

В отношении обоих подростков возбудили уголовные дела. Второго – мальчика 16 лет, этапировали в Новосибирск из Челябинска.

Приговор неонацистам вынес 1-й Восточный окружной военный суд. Новосибирцу дали 4 года, его сообщнику – 3. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.

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