Подросток из Новосибирска планировал теракт в здании МВД

Инструкции по подрыву СВУ новосибирец получил от сообщника из Оренбургской области.

В Новосибирске подросток хотел взорвать визовый центр МВД. 17-летний юноша планировал совершить теракт в августе 2022 года.

Выяснилось, что новосибирец был участником запрещенной Верховным судом РФ террористической организации «National Socialism/White Power». Его сообщником выступал 16-летний житель Оренбургской области, рассказали в УФСБ по Новосибирской области

Сибиряк собирался привести в действие самодельное взрывное устройство. Его целью был паспортно-визовый сервис на улице Есенина, уточнил источник КП-Новосибирск. Взорвать здание юноша хотел из-за национальной ненависти к уроженцам стран Центральной Азии.

− Указанный гражданин изготовил взрывное устройство и испытал его на пустыре недалеко от своего дома. Установлено, что инструкции по подрыву СВУ и изготовлению взрывчатых веществ новосибирец получил от модератора чата в мессенджере «Телеграм», сторонника идеологии «NS/WP» 2007 года рождения, находившегося на территории Челябинска, − сообщили в Управлении ФСБ по региону.

По месту проживания подростка прошли обыски. Там нашли данные, которые подтверждают, что он был членом террористической организации. Также оперативники обнаружили мобильный телефон с перепиской о готовящемся теракте, химические компоненты и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

В отношении обоих подростков возбудили уголовные дела. Второго – мальчика 16 лет, этапировали в Новосибирск из Челябинска.

Приговор неонацистам вынес 1-й Восточный окружной военный суд. Новосибирцу дали 4 года, его сообщнику – 3. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.

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