Мёртвого мужчину нашли в запертой квартире на улице Кубовой в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Заельцовском районе Новосибирска родственники не могли связаться с 59-летним мужчиной. Он не отвечал на звонки и не открывал дверь. Взволнованные новосибирцы вызвали спасателей.

– Специалисты прибыли на место вечером 16 августа. Они разблокировали дверь. В квартире нашли тело мужчины 1964 года рождения, – говорится в сводке МАСС.

Тело новосибирца передали родственникам. Причину смерти человека установит вскрытие.

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