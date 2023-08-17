Подросткам, готовившим теракт в Новосибирске, вынесли приговор

Теракт планировали совершить в августе 2022.

В Новосибирске вынесли приговор подросткам, готовившим теракт в «Паспортно-визовом сервисе» МВД. Один из несовершеннолетних местный житель, а его сообщник – из Новотроицка Оренбургской области. Оба – участники запрещенной запрещенной Верховным судом Российской Федерации террористической организации «National Socialism/White Power». Преступную деятельность подростков пресекли сотрудники УФСБ РФ по Новосибирской и Челябинской областям.

По данным УФСБ, подросток из Новосибирска изготовил самодельное взрывное устройство. Его он испытал на пустыре рядом со своим домом. Самодельную бомбу он планировал взорвать в здании филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России в августе 2022 года. Сделать это он хотел из-за национальной ненависти к мигрантам из Центральной Азии.

Дома у подростка нашли доказательства, подтверждающие его причастность к подготовке к теракту.

– Установлено, что инструкции по подрыву СВУ и изготовлению взрывчатых веществ новосибирец получил от модератора чата в мессенджере телеграм, сторонника запрещенной идеологии 2007 г.р., находившегося на территории г. Челябинска, – уточнили в УФСБ по Новосибирской области.

У новосибирца прошли обыски. У парня нашли данные, которые подтвердили его причастность к деятельности террористической организации. А в его мобильнике обнаружили переписку. В ней была информация о подготовке к теракту. Также в новосибирца дома нашли химикаты и инструкции по изготовлению самодельной взрывчатки.

Как уточнил КП-Новосибирск источник, теракт планировали совершить в паспортно-визовом сервисе на улице Есенина.

На подростков возбудили уголовные дела за подготовку к теракту. Челябинца этапировали в Новосибирск.

Суд признал несовершеннолетних виновными. Новосибирца осудили за приготовление теракта, участие в террористической организации и прохождении обучения для участия в теракте и назначили ему 4 года в воспитательной колонии. А подростка из Новотроицка суд признал виновным в участии в деятельности террористической организации. Его отправили в воспитательную колонию на 3 года.

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