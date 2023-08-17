В Новосибирске на площади Труда движение заблокировал сломавшийся трамвай. Фото: "Электронный город" // "АСТ-54".

Утром 17 августа в Новосибирске на площади Труда сломался трамвай. Неисправный транспорт блокировал движение транспорта.

– Из-за сломанного трамвая невозможно проехать по всем трем полосам, – сообщили автомобилисты на «2ГИС».

В группе «АСТ-54» уточнили, что движение в сторону площади Энергетиков полностью блокировано.

Новосибирцам рекомендовали выбрать другой маршрут для движения в сторону правого берега и аэропорта.

Автомобилисты отметили, что накануне на площади Труда уже ломался трамвай.

– Любимое место теперь будет у трамваев для поломок, – написали горожане.

На площади Труда в Новосибирске каждый день дикие пробки. Из-за этого новосибирцы прозвали этот участок «кольцом Ада».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер