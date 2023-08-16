Новосибирский суд в третий раз оправдал сибирячку, обвиняемую в убийстве соседки

Новосибирский апелляционный суд оправдал жительницу Барнаула, обвиняемую в убийстве соседке. Фото: личный архив

Новосибирский апелляционный суд оправдал жительницу Барнаула Ирину Швецову — два года назад женщину арестовали по подозрению в убийстве пожилой соседки. Она стала главной подозреваемой, поскольку в тот день навещала потерпевшую, принеся ей продукты.

Ирине предъявили обвинения и поместили в СИЗО, где она провела 8 месяцев. Как пишет КП-Алтай, изначально женщину обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. А потом обвинения переквалифицировали убийство. У следствия была версия, что якобы Ирина, зайдя в гости к соседке, поссорилась с ней и в пылу ссоры ударила по голове.

В апреле 2021 года суд присяжных оправдал Ирину. Но после приговор был отменен и дело отправили на доследование. В августе 2022 года присяжные уже в другом составе вновь вынесли оправдательный приговор, но прокуратура снова обжаловала ее. В третий раз оправдательный приговор женщине вынес 27 апреля Алтайский краевой суд. А окончательно точка в деле была поставлена 26 июля: новосибирский суд оставил оправдательный приговор без изменений, он вступил в силу.

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