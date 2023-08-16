Под Новосибирском прошли учения по предотвращению теракта в автобусе

Под Искитимом провели учения по предотвращению теракта на пассажирском автотранспорте. Фото: УФСБ России по НСО

Под Искитимом провели учения по предотвращению теракта на пассажирском автотранспорте. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

В учениях, носящих название «Циклон», были задействованы сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и другие.

Все выглядит максимально реалистично. Фото: УФСБ России по НСО

Участники продемонстрировали, как должны реагировать силовые структуры и органы власти, оперативные и экстренные службы при угрозе теракта. Также показали, что нужно делать при обнаружении взрывоопасных предметов и опасных веществ.

В учениях задействовали вертолет. Фото: УФСБ России по НСО

− Проведены плановые проверки готовности специальных служб и правоохранительных органов к проведению контртеррористической операции в отдаленном районе Новосибирской области, − рассказали в региональном Управлении ФСБ.

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