Под Новосибирском прошли учения по предотвращению теракта в автобусе

Под Искитимом провели учения по предотвращению теракта на пассажирском автотранспорте. Фото: УФСБ России по НСО
Под Искитимом провели учения по предотвращению теракта на пассажирском автотранспорте. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
В учениях, носящих название «Циклон», были задействованы сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и другие.
Все выглядит максимально реалистично. Фото: УФСБ России по НСО
Участники продемонстрировали, как должны реагировать силовые структуры и органы власти, оперативные и экстренные службы при угрозе теракта. Также показали, что нужно делать при обнаружении взрывоопасных предметов и опасных веществ.
В учениях задействовали вертолет. Фото: УФСБ России по НСО
− Проведены плановые проверки готовности специальных служб и правоохранительных органов к проведению контртеррористической операции в отдаленном районе Новосибирской области, − рассказали в региональном Управлении ФСБ.
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