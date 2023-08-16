Дети-актеры из Новосибирска рассказали о буднях на площадке фильма о войне

Дети-актеры рассказали, как чувствуют себя на съемочной площадке. Фото: Роман МЕЛЬГУНОВ

В Новосибирской области снимают фильм о жизни детей в сибирской глубинке во времена Великой отечественной войны. Его рабочее название — #Суворовец1944, или «Кандаурские мальчишки» по повести Геннадия Михасенко. Главную роль в нем исполняет 12-летний Всеволод Казанцев. У мальчика, несмотря на юный возраст, уже большой опыт съемок.

– Я в кино с 8 лет, первая роль была в фильме отца «Андрей». Это фильм про ребёнка, который учится в Суворовском училище, приезжает домой и узнаёт, что его отец ушёл на фронт. Ещё и интернатовские обкрадывают его деревню, банда появилась, и вот он начинает борьбу со злом – переманивает интернатовских на свою сторону, – рассказал Сева «Горсайту».

Раньше, по словам юного актера, кино для него было хобби, а с 11 лет он захотел развиваться дальше в профессии.

Кира и Устина тоже с раннего возраста снимаются в кино. Фото: Роман МЕЛЬГУНОВ

Снимаются в фильме и две сестры Кира и Устина. Им исполнится скоро 9 и 7 лет. Дети, несмотря на всю трудность съемок, показали невероятную стойкость – они не жаловались, не капризничали, а по-настоящему работали.

Сейчас фильм снимают в основном в области, в Колыванском районе. Но были съёмки и в Новосибирске, в музее железнодорожной техники на станции «Сеятель».

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