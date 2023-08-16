Жителю НСО пришлось вернуть долг в миллион рублей, чтобы продать квартиру

приставы нашли должника, когда он вернулся в город, чтобы продать квартиру. Фото: ГУФССП по НСО

Житель города Куйбышева в Новосибирской области получил в наследство квартиру. Захотел ее продать, но не смог: у него накопилось долгов по алиментам и кредитам. Поэтому судебные приставы наложили запрет на сделки с недвижимостью.

— Мужчина, скрываясь от приставов, сначала покинул город. Но вскоре вернулся, и приставы доставили должника в отделение. Он рассказал, что приехал, чтобы продать квартиру, и уже нашел покупателя. Когда ему сообщили, что без выплаты долгов продать квартиру не удастся, сибиряк тут же нашел деньги, — сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.

Мужчина задолжал больше 1,1 миллиона рублей по алиментам, 56 тысяч — по кредитам, а также более 80 тысяч рублей исполнительского сбора.

Напомним, раньше жительница Новосибирска пыталась продать иномарку, которая находилась в залоге у банка. Но из-за просрочки по долгам не смогла этого сделать — пришлось отдавать машину приставам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер