В Новосибирске «Жигули» впечатали велосипедиста в забор: ДТП попало на видео

В Ленинском районе Новосибирска произошло жесткое ДТП. Фото: Кадр из видео\предоставлено местными жителями
В Ленинском районе Новосибирска произошло жесткое ДТП. На улице 1-я Кустарная водитель ВАЗ 2107 буквально впечатал велосипедиста в забор. Авария случилась днем 15 августа.
На кадрах ролика с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина едет по дороге между домов на велосипеде, когда из-за угла резко выруливает машина и вжимает его в забор. Из авто вышел водитель и его несовершеннолетний пассажир. Они вместе с другими очевидцами начинают пытаться отодвинуть машину.
— Пострадавшему за 50 лет уже, у него сломана шейка бедра, рука и травма головы, отвезли в больницу. А парень, который за рулем сидел, выпивал в процессе. Прав у него тоже не было, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.
На месте работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер