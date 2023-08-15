В Новосибирске «Жигули» впечатали велосипедиста в забор: ДТП попало на видео

В Ленинском районе Новосибирска произошло жесткое ДТП. Фото: Кадр из видео\предоставлено местными жителями

В Ленинском районе Новосибирска произошло жесткое ДТП. На улице 1-я Кустарная водитель ВАЗ 2107 буквально впечатал велосипедиста в забор. Авария случилась днем 15 августа.

На кадрах ролика с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина едет по дороге между домов на велосипеде, когда из-за угла резко выруливает машина и вжимает его в забор. Из авто вышел водитель и его несовершеннолетний пассажир. Они вместе с другими очевидцами начинают пытаться отодвинуть машину.

— Пострадавшему за 50 лет уже, у него сломана шейка бедра, рука и травма головы, отвезли в больницу. А парень, который за рулем сидел, выпивал в процессе. Прав у него тоже не было, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

На месте работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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