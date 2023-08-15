В Новосибирской области создадут новые учебные места в колледжах

В Новосибирской области создадут новые учебные места в учреждениях для получения среднего специального образования. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области создадут новые учебные места в учреждениях для получения среднего специального образования. Этот вопрос губернатор региона обсудил с представителями минобра и мэрии на выездном совещании.

— Запрос на места в колледжах сегодня есть не только со стороны работодателей, которым не хватает специалистов, но и со стороны родителей и ребят, которые хотели бы получить вместе с образованием и профессию, — отметил глава региона.

Во время выездного совещания обсуждалось два проекта, касающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники». Учебному учреждению требуется расширение и для этого есть два пути: использование бывшего здания 35-й школы, которое сейчас не используется. Если его реконструировать, можно создать 600 допмест. Или создать абсолютно новый колледж в районе будущей застройки микрорайона «Клюквенный».

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