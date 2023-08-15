В Новосибирской области указом президента назначили десять новых судей

В Новосибирской области указом президента было назначено десять новых судей.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Новосибирской области указом президента было назначено десять новых судей. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Так, кадровые изменения ждут областной Арбитражный суд — теперь там будут работать Дарья Дорофеева, Анастасия Кондрашкина и Ирина Субботина. В области назначение коснулось также Мошковского районного суда: его председателем назначили Игоря Пахомова.
В самом Новосибирске перемены в составе ждут четыре районных суда. В Калининском суде теперь будет работать Екатерина Пац, В Кировском — Юлия Карнышева, в Октябрьском — Анастасия Копань, а в Советском — Юлия Бочкарева.
Кроме того, судьями Пятого апелляционного суда общей юрисдикции назначены Александр Бутырин и Евгений Рукавишников.
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