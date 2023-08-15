В Новосибирске на 5% выросли расходы на сборы ребенка в школу

В Новосибирске увеличились расходы на сборы ребенка в школу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске родителям пришлось столкнуться с увеличением расходов на сборы ребенка в школу. Рост составил 5% по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob.

Выяснилось, что в 2023 году новосибирцам пришлось потратить примерно 12,5 тысячи рублей. В эту сумму входит покупка портфеля, канцелярских изделий, одежды и обуви.

− В прошлом году сумма составила 11 900 рублей, в 2021 − 10 800, − показал проведенный опрос.

Самыми дорогими сборы в школу были для москвичей. Они отдали около 15 тысяч рублей.

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