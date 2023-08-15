Порода ухейилюй: новосибирцы продают зеленые яйца от редких черных кур

Новосибирцы продают в сети зеленые яйца от редких черных куриц. Фото: предоставлено продавцом

Новосибирцы продают в сети зеленые яйца от редких куриц породы ухейилюй. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито». За десяток необычных яиц продавец просит 200 рублей.

— Каждое зеленое яичко весит около 50 граммов. Белок и желток легко усваиваются организмом человека. Белок содержит витамины А, В, Е, йод, лецитин, селен и цинк, аминокислоты, а желток крупнее обычного на 8%, — рассказал продавец КП-Новосибирск.

Идея начать разводить необычных кур пришла в голову жене новосибирца, которая в целом падка на экзотику.

Этим же продавец объясняет и спрос на товар, который, между прочим, появился сразу после публикации объявления. Правда о дополнительном заработке говорить рано, вырученных средств хватает только на корм курицам.

Найти птиц данной породы в Новосибирске оказалось легко, и в семье появились пять кур и один петух. Сейчас их численность увеличилась до десяти кур и одного петуха.

— По уходу куры ухейилюй мало чем отличаются от обычных. Зимовали в утепленном парнике, а сейчас живут в китайских домиках. Питание у курочек преимущественно натуральное: яблоки, огурцы, бананы, шпинат, — рассказывает новосибирец.

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