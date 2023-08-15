«Тянется от лодочной станции»: на реке Обь в Новосибирске заметили цветную масляную пленку

Поверхность реки Обь в Новосибирске покрыла цветная масляная пленка. Фото: скриншот из видео «АСТ-54 Black»

Поверхность реки Обь в Новосибирске покрыла цветная масляная пленка. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

− Пленка тянется по водной глади Оби от лодочной станции, расположенной рядом с «Марселем», − отметили в публикации.

Судя по кадрам, пятно оказалось достаточно большим. Похоже оно на радужные разводы от бензина, образующиеся на асфальте и в лужах.

Ситуацией заинтересовалась новосибирская прокуратура.

− Прокуратурой будет проконтролировано принятие уполномоченными органами надлежащих мер по установлению загрязняющих веществ в воде, их концентрации, размера ущерба, источника загрязнения, а также виновных лиц, − сообщили в пресс-службе ведомства.

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