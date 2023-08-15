В Новосибирской области задержали двух подозреваемых в госизмене

Двое жителей Новосибирской области пытались перейти на сторону ВСУ. Фото: УФСБ по Новосибирской области

В новосибирской области сотрудники ФСБ задержала двух жителей села Кыштовка. Как сообщили в ведомстве, 33-летний мужчина планировал действовать против безопасности России, перейти на сторону Украины и выяснял, как отправить других граждан России за границу для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

— При обыске в доме подозреваемого обнаружили арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами. Сельчанин готовился перейти на сторону противника вместе со своим родственником, 29-летним жителем Новосибирской области, который ранее пытался установить контакт с представителями силовых структур Украины, — сообщили в пресс-службе ведомства.

При обыске нашли незарегистрированное оружие с боеприпасами. Фото: УФСБ по Новосибирской области

Гражданам вынесли предостережения о недопустимости подобных действий. В случае повторения государственной измены они будут привлечены к уголовной ответственности.

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