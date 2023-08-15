Грузовик с оторванными дверями заметили в Новосибирске

Грузовик с иркутскими номерами ехал по улице Фабричной. Фото: АСТ-54 Black

На улице Фабричной новосибирцы заметили грузовик, который ехал с оторванными дверями кабины. Машина попала на камеры автомобилистов, которые ехали следом за ним.

— Любые грузы. Доставка по России. Безопасно, надежно, качественно, в срок. Обращайтесь, сейчас телефончик укажу, — пошутили авторы ролика. Видео они выложили в группу «АСТ-54 Black».

Один из комментаторов отметили, что у грузовика включен аварийный сигнал, а значит, он едет на ремонт. Но другой добавил, что в таком случае она должна ехать на эвакуаторе, а не своим ходом.

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