Солнце нас побалует: стал известен прогноз погоды в Новосибирске на сентябрь 2023

Первые дни сентября будут теплыми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды в Новосибирске на сентябрь 2023.

Сайт «Ну и погода» прогнозирует чересчур жаркое начало осени. В первые дни сентября, согласно его данным, температура может повыситься до +24…+28 градусов. На второй неделе она понизиться до +14…+19, и все семь дней будет лить дождь. Третья и четвертая неделя порадуют бабьим летом — в некоторые дни жара достигнет +25…+27 градусов. Будет преимущественно солнечно или облачно, а дожди будут идти редко.

Согласно «Яндекс.Погоде», первые дни осени будут солнечными, но прохладными. С 1 по 3 сентября температура поднимется до +17…+19 градусов, а в оставшиеся дни декады похолодает до +10…+15. Во вторую декаду будет около +11…+16 градусов, облачно, с редкими осадками. Постоянные дожди придут под конец месяца.

Gismeteo обещает, что первые дни перед школой будут солнечные и теплые, около +17…+20 градусов. Со второй недели сентября начнутся дожди и похолодает до +9…+14. На второй неделе ненадолго разъяснится и потеплеет до +20, но потом снова продолжатся затяжные дожди.

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