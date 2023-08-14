«Переворачивались столы, летала посуда»: жители села в Новосибирской области пожаловались на полтергейста

Сельчане пожаловались на полтергейста.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жители села Сумы Каргатского района Новосибирской области пожаловались на поселившегося у них… полтергейста. Сибиряки рассказали, что дома у них происходят странные вещи: сами по себе переворачиваются стулья и столы, а кухонная утварь летает, будто её кто-то швыряет с силой. Семья утверждает, что в этом доме они живут уже 35 лет, и за все это время такая чертовщина происходит у них впервые.
— В доме живут мой брат, мама и бабушка, — рассказала родственница жителей дома Елена изданию «За изобилие». — Жил там и папа, но он умер 9 лет назад. И всё в доме было тихо. А тут такое началось! Мы даже соседей позвали посмотреть на это. Все в ужасе!
Женщина рассказывает, что якобы полтергейст за пару дней успел перевернуть комод с вещами, разлить лимонад и компот и раскидать по дому одежду.
Приглашенные в дом для борьбы с «нечистью» местные целительницы помочь не смогли, но вызвался решить «мистическую» проблему иеромонах Симеон из Новосибирска.
Священник прочел молитвы и освятил дом. После этого, по словам его обитателей, все странные явления прекратились.
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