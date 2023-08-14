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НовостиОбщество14 августа 2023 13:16

В Новосибирске у авиакомпании S7 отсудили 1 миллион из-за настольной игры

Истец также требует оплатить судебные издержки
Полина ШЕВЧЕНКО
Издательство настольных игр обвинило авиакомпанию в плагиате.

Издательство настольных игр обвинило авиакомпанию в плагиате.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Компания «Мир Хобби» подала в суд на «Авиакомпанию Сибирь (S7)» и «Имидж-дизайн» из-за настольной игры «Джет», которую сотрудники авиакомпании распространяли среди пассажиров. За нарушение авторского права истец запросил 1 миллион рублей.

Издательство настольных игр заявило, что авиакомпания S7 переработала серию игр «Соображарий» и создала на их основе свою — «Джет».

— Игра «Джет» является переработкой оригинальной Серии игр «Соображарий», что подтверждается заключением специалистов, — говорится в материалах дела арбитражного суда.

Эксперты выявили дословные текстовые совпадения в описании игры «Джет» объемом 66%. Помимо этого, 37 заданий игры «Джет» совпадают с заданиями в серии игр «Соображарий» на 74%.

Теперь S7 и «Имидж-дизайн» придется выплатить компании «Мир Хобби» 1 миллион рублей за незаконное использование игр. Кроме того истец также требует взыскать с них 65 860 рублей за судебные издержки. Сумма была удовлетворена Арбитражным судом.

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