В Новосибирской области количество молодежи сократилось на 13%

В 2022 году в Новосибирской области количество молодежи снизилось на 13%, Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в Новосибирской области количество молодежи снизилось на 13%, об этом рассказали в Новосибирскстате. В начале 2023 года в регионе насчитали 715 людей в возрасте от 14 до 25 лет, или 26% от населения.

В области среди молодежи женщин больше, чем мужчин. Так в январе 2023 года на 1000 мужчин приходилось 1034 женщины.

Что касается возраста, то лидирует группа от 30 до 35 лет. Она составляет 37% от молодежи Новосибирской области. Группы от 14 до 17 и от 18 до 24 лет составляют 16% и 27%.

В городской местности в прошлом году доля молодежи составила 26, 4% от населения, в сельской местности — 22, 4%.

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