«Хорошо, что не проглотила»: жительница Кемерово нашла железку в булочке из новосибирской кондитерской

Железка была внутри.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На сайте «Фламп» появился отзыв на новосибирскую кондитерскую. Одна из покупательниц - жительница Кемерово - написала, что нашла железку в местной выпечке.
- Заказываю продукцию через доставку и у этой кондитерской беру булочки. Все вкусно и хорошо было до сегодняшнего дня. Обнаружила железку в булочке, чему была неприятно удивлена, - пишет женщина на сайте «Фламп».
Сибирячка оставила отзыв на сайте "Фламп". Фото: novosibirsk.flamp.ru/
В доказательство покупательница приложила фотографии выпечки. В кадре видно, что железку женщина вытащила из середины булочки.
- Хорошо, что не проглотила, - подытоживает кемеровчанка.
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