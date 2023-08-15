«Хорошо, что не проглотила»: жительница Кемерово нашла железку в булочке из новосибирской кондитерской

Железка была внутри. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте «Фламп» появился отзыв на новосибирскую кондитерскую. Одна из покупательниц - жительница Кемерово - написала, что нашла железку в местной выпечке.

- Заказываю продукцию через доставку и у этой кондитерской беру булочки. Все вкусно и хорошо было до сегодняшнего дня. Обнаружила железку в булочке, чему была неприятно удивлена, - пишет женщина на сайте «Фламп».

Сибирячка оставила отзыв на сайте "Фламп". Фото: novosibirsk.flamp.ru/

В доказательство покупательница приложила фотографии выпечки. В кадре видно, что железку женщина вытащила из середины булочки.

- Хорошо, что не проглотила, - подытоживает кемеровчанка.

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