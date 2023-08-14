В Новосибирске официально открыли «Сибирь-Арену» - самое большое спортивное сооружение за Уралом

Андрей Травников поприветствовал болельщиков и участников первой игры на новой площадке. Фото: правительство НСО

Самое большое спортивное сооружение за Уралом – «Сибирь Арена», открылось в Новосибирске. Губернатор НСО Андрей Травников поприветствовал болельщиков и участников первой игры на новой площадке. Вместе с президентом Федерации хоккея России, трехкратным Олимпийским чемпионом Владиславом Третьяком глава региона совершил символическое вбрасывание первой шайбы.

Мероприятия прошли в воскресенье, 13 августа. Честь провести первый матч на новой ледовой арене выпала юниорским сборным России и Белоруссии.

Андрей Травников поздравил собравшихся с Днем физкультурника и Днем строителя.

− Мы присутствуем при завершении очень длинной, многолетней строительной истории. Еще в первом советском генплане Новосибирска от 1928 года Горская низменность предполагалась для отдыха и занятий спортом. Это переросло в концепцию «Сибирских Лужников», − отметил губернатор Новосибирской области.

Глава региона поблагодарил и наградил строителей, которые занимались возведением нового ЛДС.

В торжественном открытии «Сибирь-Арены» приняли участие первый заместитель председателя Госдумы ФС РФ Александр Жуков, а также первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Александр Жуков назвал открытие нового ЛДС настоящим праздником. А Азат Кадыров передал новосибирцам физкультпривет от имени Министра спорта России Олега Матыцина.

Примечательно, что строительство «Сибирь-Арены» выполнено в рамках исполнения поручений президента России и реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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