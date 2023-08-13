Грибники на Алтае нашли в лесах черные лисички и спарассис

Черные лисички (слева) и спарассис (справа). Фото: vk.com/gribniki22rus
Алтайские грибники показывают свои уникальные находки. Например, не так давно они наткнулись на черные лисички или, как их еще называют вороночник воронковидный.
- Это съедобный гриб, который во многих странах считается деликатесом, - сообщает издание «Толк».
Также любителям «тихой охоты» удалось найти гриб спарассис. Он занесен в Красную книгу.
Чаще всего в алтайских лесах можно встретить белый гриб, грузди, сыроежки и обычные лисички.
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