Грибники на Алтае нашли в лесах черные лисички и спарассис

Черные лисички (слева) и спарассис (справа). Фото: vk.com/gribniki22rus

Алтайские грибники показывают свои уникальные находки. Например, не так давно они наткнулись на черные лисички или, как их еще называют вороночник воронковидный.

- Это съедобный гриб, который во многих странах считается деликатесом, - сообщает издание «Толк».

Также любителям «тихой охоты» удалось найти гриб спарассис. Он занесен в Красную книгу.

Чаще всего в алтайских лесах можно встретить белый гриб, грузди, сыроежки и обычные лисички.

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