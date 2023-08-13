Маленькие проказники: яванские лангуры из новосибирского зоопарка научились воровать еду и прыгать в высоту

Малыши подросли и начали шалить. Фото: Анна НОВИКОВА

Малыши яванских лангуров из новосибирского зоопарка подросли и резко повзрослели. Как и положено детям, начали шалить.

Обезьянки освоили прыжки в высоту, показали, как умеют лазить по бревнам и ловко красть еду с общего стола.

Родители уже смирились с шалостями малышей. Они мужественно сохраняют спокойствие и наблюдают за детьми. Мама и папа не ругают малышей за то, что у них забрали еду. Спокойно находят другую веточку с листьями.

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