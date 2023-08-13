«Ходят на шести лапах»: трюки белых медведей из новосибирского зоопарка попали на видео

Ничего милее вы еще не видели. Фото: скриншот из видео Сергея Ильтякова
Белые медведицы Герда и Белка показали новые трюки. Это снял на камеру постоянный гость новосибирского зоопарка имени Р.А.Шило Сергей Ильтяков.
На кадрах видно, как Белка важно вышагивает за мамой, положив на нее передние лапы.
- Герда и Белка ходят вдвоем на шести лапах, - резюмирует пенсионер.
Однако, Герде не очень нравится такая затея. Она постоянно скидывает дочку с себя, но маленькая прилипала очень настойчива. Белка раз за разом делает маме дополнительные «ноги» и умиляет посетителей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер