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НовостиДом. Семья13 августа 2023 3:39

«Ходят на шести лапах»: трюки белых медведей из новосибирского зоопарка попали на видео

Медведи Белка и Герда показали трюки на камеру в новосибирском зоопарке
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Ничего милее вы еще не видели. Фото: скриншот из видео Сергея Ильтякова

Ничего милее вы еще не видели. Фото: скриншот из видео Сергея Ильтякова

Белые медведицы Герда и Белка показали новые трюки. Это снял на камеру постоянный гость новосибирского зоопарка имени Р.А.Шило Сергей Ильтяков.

На кадрах видно, как Белка важно вышагивает за мамой, положив на нее передние лапы.

- Герда и Белка ходят вдвоем на шести лапах, - резюмирует пенсионер.

Однако, Герде не очень нравится такая затея. Она постоянно скидывает дочку с себя, но маленькая прилипала очень настойчива. Белка раз за разом делает маме дополнительные «ноги» и умиляет посетителей.

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