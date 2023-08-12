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НовостиОбщество12 августа 2023 11:15

В Новосибирской области пропала 18-летняя девушка с розовыми волосами

Она вышла из дома и не вернулась
Анастасия ХРОМЫХ
В Каргате Новосибирской области ищут 18-летнюю Алену Иванову. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Каргате Новосибирской области ищут 18-летнюю Алену Иванову. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Каргате Новосибирской области ищут 18-летнюю Алену Иванову. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО».

− 9 августа 2023 года вышла из дома и не вернулась, − написано в ориентировке.

Приметы Алены: рост 155 сантиметров, плотного телосложения, крашеные в розовый цвет волосы, голубые глаза.

Была одета предположительно в белую водолазку, светло-голубые джинсы и черные кроссовки. С собой взяла маленькую сумочку округлой формы и сменные вещи.

Уважаемые читатели, если вам что-либо известно о местонахождении Алены, позвоните по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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