В Новосибирске жители левого берега перекрыли дорогу к новому ЛДС

В Новосибирске жители ЖК «Панорама» перекрыли дорогу к новому ЛДС в знак протеста. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске жители ЖК «Панорама» перекрыли дорогу к новому ЛДС в знак протеста. Это произошло в субботу, 12 августа.

Публикация появилась в группе «АСТ-54». Как видно на фото, на дороге, ведущей к «Сибирь-Арене», встали более 20 автомобилей.

Дело в том, что жителям ЖК «Панорама» не понравилось, что им заблокировали быстрый выезд на левый берег. Теперь им приходится делать огромный круг.

Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, они устроили авто-забастовку.

− На место прибыли сотрудники ДПС, − отметили в публикации.

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