Заступился за девушку: в Новосибирске неизвестные выстрелили в парня из травмата

Молодого человека забрали на скорой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске парень заступился за свою возлюбленную и получил несколько выстрелов из травмата. ЧП произошло ночью 12 августа у дома № 11 на Нарымской.

Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», молодому человеку выстрелили в живот и лицо. Сибиряка забрали на скорой.

Девушка пострадавшего рассказала, что до них докопались неизвестные. Парень попытался защитить даму сердца, завязался конфликт.

− Обидчики скрылись на автомобиле в неизвестном направлении, − отметили в публикации.

Чем закончилась эта шокирующая история − не уточняется.

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