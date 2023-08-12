Заступился за девушку: в Новосибирске неизвестные выстрелили в парня из травмата

Молодого человека забрали на скорой.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске парень заступился за свою возлюбленную и получил несколько выстрелов из травмата. ЧП произошло ночью 12 августа у дома № 11 на Нарымской.
Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», молодому человеку выстрелили в живот и лицо. Сибиряка забрали на скорой.
Девушка пострадавшего рассказала, что до них докопались неизвестные. Парень попытался защитить даму сердца, завязался конфликт.
− Обидчики скрылись на автомобиле в неизвестном направлении, − отметили в публикации.
Чем закончилась эта шокирующая история − не уточняется.
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