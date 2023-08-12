Под Новосибирском на фестивале «Ветер Сибири» расписались две пары

Сибиряков расписали прямо на площадке мероприятия на аэродроме Мочище. Фото: Анна ПАШАГИНА

В субботу, 12 августа, у двух пар случилось знаменательное событие на фестивале «Ветер Сибири». Их расписали прямо на площадке мероприятия на аэродроме Мочище. Свидетелем сложившихся союзов стала журналист КП-Новосибирск.

У одной пары удалось взять небольшое интервью. Анастасии 23 года, ее новоиспеченному супругу Антону – 33.

− Мы познакомились шесть лет назад. Планировали свадьбу. Нам ЗАГС предложил приехать сюда и провести регистрацию в неформальной обстановке. Мы согласились. На мой взгляд, это по молодежному, круто, прикольно. Мы здесь немного оторвемся, а потом поедем скромненько отмечать с родителями, − рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

Для молодоженов создали специальную праздничную зону. Навес украсили цветами, а на землю постелили яркий ковер. Даже проливной дождь не помещал регистрации.

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