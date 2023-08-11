«Осталась одна, в лесу»: жительница Новосибирска пожаловалась на таксиста, выгнавшего ее из машины

Жительница Новосибирска пожаловалась на таксиста, выгнавшего ее из машины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Новосибирска пожаловалась на таксиста, выгнавшего ее из машины. Причиной конфликта, со слов женщины, стала ее просьба закрыть окно.

— Вчера ночью ехала домой с работы на такси, попросила водителя закрыть окно, он начал орать и выгонять из машины. В лесу, без связи, работаю далеко. На мой отказ покинуть автомобиль, он начал выкидывать меня из машины. Пришлось выйти на Дачном шоссе, — написала женщина в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Женщина написала на него заявление в полицию. Фото: "Инцидент Новосибирск"

По словам женщины, следом ехали ее знакомые с работы и довезли ее до отделения полиции, где она написала заявление.

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