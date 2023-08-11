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НовостиОбщество11 августа 2023 17:54

«Осталась одна, в лесу»: жительница Новосибирска пожаловалась на таксиста, выгнавшего ее из машины

Жительница Новосибирска пожаловалась на таксиста, выгнавшего ее из машины
Галина СИМОНОВА
Жительница Новосибирска пожаловалась на таксиста, выгнавшего ее из машины.

Жительница Новосибирска пожаловалась на таксиста, выгнавшего ее из машины.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Новосибирска пожаловалась на таксиста, выгнавшего ее из машины. Причиной конфликта, со слов женщины, стала ее просьба закрыть окно.

— Вчера ночью ехала домой с работы на такси, попросила водителя закрыть окно, он начал орать и выгонять из машины. В лесу, без связи, работаю далеко. На мой отказ покинуть автомобиль, он начал выкидывать меня из машины. Пришлось выйти на Дачном шоссе, — написала женщина в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Женщина написала на него заявление в полицию. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Женщина написала на него заявление в полицию. Фото: "Инцидент Новосибирск"

По словам женщины, следом ехали ее знакомые с работы и довезли ее до отделения полиции, где она написала заявление.

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