Новосибирские врачи фиксируют до шести инфарктов в день

Пять-шесть инфарктов ежедневно фиксируют новосибирские врачи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять-шесть инфарктов ежедневно фиксируют новосибирские врачи. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По данным службы скорой помощи, в 2022 году с подозрением на инфаркт госпитализировали 10 тысяч жителей Новосибирска. У двух тысяч пациентов диагноз подтвердился.

Заместитель главврача станции скорой медицинской помощи Ольга Литвинова рассказала, как распознать инфаркт. Так, тревожным звоночком являются боли в области грудины. Иногда боль отдает в левую руку, лопатку, шею, нижнюю челюсть и даже зубы.

− Еще один тревожный симптом – боль в сердце при физической нагрузке – ходьбе, работе в огороде, подъеме по лестнице. Боль может сопровождаться потливостью, слабостью, одышкой, чувством нехватки воздуха, страхом, − говорится в публикации.

Однако безболевые формы инфарктов гораздо опаснее обычных. Зачастую пациенты переносят приступ на ногах, поскольку не чувствуют боли. Это вызывает необратимые изменения в тканях сердца.

Некоторые люди игнорируют неприятные ощущения в области сердца. Принимают популярные препараты, такие как «Корвалол» и «Валидол». Однако данные лекарства не помогут при инфаркте.

В подобных ситуациях Ольга Литвинова советует принять нитроглицерин в качестве «теста». Если он помог, значит, это точно была сердечная боль, и надо вызывать скорую помощь.

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