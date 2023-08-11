«Мам ,у меня крылья выросли»: под Новосибирском 9-летняя девочка спасла старшую сестру от смертельной болезни

Младшая сестра Таня (справа) стала для Регины (слева) донором костного мозга. Фото: Предоставлено мамой девочки

Школьница из Новосибирской области Регина Тимошина победила апластическую анемию – смертельное заболевание, при котором костный мозг перестает создавать новые клетки крови. Девочка из Кочковского района заболела в апреле 2023 года – пожаловалась на плохое самочувствие и сильную слабость, врачи местной поликлиники направили ее в Новосибирскую областную больницу.

Регина научилась рисовать, пока была в больнице. Фото: Предоставлено мамой девочки

Специалисты поставили страшный диагноз: апластическая анемия и стали готовить ребенка к трансплантации костного мозга. Донором оказалась младшая сестренка Таня – их клетки идеально совпали. Операцию делали в Москве, в НМИЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

- Операция прошла успешно, на следующий день Регина сказала: «Мам ,у меня крылья выросли. Я себя сразу почувствовала здоровой». Даже вспоминать не хочется все те страшные дни, все испытания. Сейчас Регина на позитиве, домой собирается. Большая благодарность врачам и людям, кто помогал собрать нам на авиабилеты, – рассказала КП-Новосибирск мама девочки Мария Тимошина.

Семья просит помощи собрать 18 тысяч рублей на билеты домой. Фото: Предоставлены мамой девочки

Перед операцией 12-летняя Регина прошла пятидневный курс химиотерапии, уже пятый по счету. Младшая сестра Таня готовилась к операции три дня.

- В школе знают о Танюшином поступке, девочку похвалили. Регина очень сильно благодарит сестренку: в больнице наплела ей подарков из бисера. Врачи сказали, что костный мозг прижился и через 30 дней хорошо работает. Нам осталось закрыть сбор на авиабилеты – 18 тысяч рублей, пожалуйста, помогите Регине вернуться домой, – сообщила КП-Новосибирск Мария Тимошина.

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