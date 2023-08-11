Подозревал жену в измене: в Новосибирской области «любовный треугольник» завершился похищением человека

Потерпевшего привязали к кровати в одном из домов. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирской области будут судить двоих мужчин, которые похитили своего знакомого. Выяснилось, что причиной стал образовавшийся «любовный треугольник».

События разворачивались в Искитимском районе в 2022 году. Как рассказал КП-Новосибирск источник, потерпевший считал, что супруга изменяет ему с одним из обвиняемых. Тогда сибиряк послал конкуренту сообщения с угрозами.

− Один из обвиняемых решил отомстить потерпевшему за содержание полученных сообщений. Вместе с сообщником они выслеживали мужчину в Искитиме. Затем поехали в деревню Таскаево, где, подкараулив потерпевшего, похитили его, − сообщил КП-Новосибирск источник.

По данным прокуратуры региона, 10 декабря новосибирца вывезли в багажнике в Сузунский район. Его привязали к кровати в одном из домов. «Пленника» периодически избивали. Спустя некоторое время потерпевший смог сбежать и обратиться в Следственный комитет.

В отношении двух местных жителей возбудили уголовное дело. Материалы направили в Искитимский районный суд для рассмотрения по существу.

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