В Новосибирске подросток на велосипеде попал под трамвай

Мальчик попал под трамвай на улице Вертковской. Фото: предоставлено очевидцами / «Горсайт»

В пятницу, 11 августа, в Новосибирске произошло ДТП с участием трамвая № 16. «Сохатый» сбил подростка на велосипеде, сообщает «Горсайт».

По словам очевидцев, мальчик попал под трамвай на улице Вертковской. Школьник пересекал трамвайные пути, когда произошел наезд.

− Мальчик, которому на вид лет 15, переезжал на велосипеде трамвайные пути. В это время его сбил трамвай и немного протащил вдоль путей, − рассказали местные жители.

На место вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, какие травмы он получил – неизвестно.

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