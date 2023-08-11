В Новосибирске студент НГМУ проиграл на ставках деньги на учебу и соврал, что его ограбили

В Новосибирске студент медицинского университета проиграл на ставках 135 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске студент медицинского университета проиграл на ставках 135 тысяч рублей, которые ему выслали родители, чтобы он оплатил учебу. А чтобы скрыть столь неприглядную историю — выдумал историю про ограбление.

В феврале 2023 года парень пришел в полицию и заявил, что на него напали двое парней около дома на улице Залесского, а потом избили и ограбили. Забрали деньги и мобильный телефон за десять тысяч рублей. В полиции приняли его заявление и возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Но долго придерживаться легенды парень не смог. Когда в деле начали разбираться, он признался, как все было на самом деле. И полиция возбудила уже второе уголовное дело — уже против самого студента по статье 306 УК РФ «Ложный донос».

— Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал, суду пояснил, что ему родители прислали денежные средства для оплаты его учебы, но он, получив деньги, сделал ставки в букмекерской бирже и все проиграл. Родителям не стал об этом говорить, — сообщили в Заельцовском районном суде. — Затем он позвонил брату и сообщил, что деньги у него похитили. Брат предложил обратиться в полицию, чтобы грабителей нашли. Он пошел в отдел полиции и написал заявление, не думал, что могут быть такие последствия. Позже снова пришел в отдел полиции и написал явку с повинной, признался в том, что сказал не правду.

Суд признал студента виновным и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.

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