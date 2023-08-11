Опаснее ли «омикрона»? Новосибирский вирусолог рассказал о новом штамме коронавируса

В России выявили новый штамм коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России выявили новый субвариант коронавируса EG.5B.1 «Эрис». Пока он не получил широкого распространения: им в России, по данным Роспотребнадзора, заболели 17 человек. Но в Китае этот вариант сейчас является причиной около 60% всех случаев COVID-19, а в США и Великобритании он обуславливает от 15 до 30% всех случаев.

Впервые в мире его ближайший предшественник по данным ВОЗ был выявлен в январе, а сам Эрис – в июне текущего года. В чем его отличие от предыдущих вариантов и насколько он опасен, рассказал новосибирский вирусолог, профессор НГУ Сергей Нетёсов.

— EG.5B.1 — это подвариант «омикрона». За рубежом про него известно пока что только то, что он не опаснее «омикрона». Наверняка будет небольшой подъем заболеваемости, но Эрис менее опасный, чем более ранние подварианты. Более детальные выводы пока делать рано, потому что выявленные больные еще, что называется, недолеченные, и у врачей пока что недостаточно точных сведений, — сообщил Сергей Нетёсов КП-Новосибирск.

Симптомы у «Эрис» также похожи на «омикрон», но полегче. Чаще всего у зараженных появляется насморк, далее идут кашель, боль в горле и чувство сдавленности в груди. Но пожилые люди и люди из известных групп риска могут болеть тяжело. Поэтому этим людям стоит применять уже известные защитные меры

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