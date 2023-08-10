В Новосибирске минздрав не смог оспорить решение по иску к СКК на 54 миллиона

Суд не удовлетворил требования министерства.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Минздрав Новосибирской области не смог оспорить решение по иску к «Седьмой концессионной компании». Апелляционная инстанция оставила в силе решение арбитражного суда об отказе во взыскании с компании 54, 6 миллионов неустойки.
Как сообщает седьмой арбитражный апелляционный суд Томска, причиной иска стала просрочка в получении компании заключения экспертизы по проектной документации и разрешения на строительство трех объектов. Речь идет о поликлиниках в Новосибирской области.
Суд установил, что заключение подрядчик получил с просрочкой в 72 дня, 36 дней и 71 день. И удовлетворил иск частично — на 600 тысяч рублей.
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