В Первомайском районе Новосибирска неизвестные стреляют по окнам

Неизвестные расстреливают окна жилого дома в Первомайском районе Новосибирска.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Неизвестные расстреливают окна жилого дома в Первомайском районе Новосибирска. Об этом местный житель сообщил в группе «АСТ-54».
Новосибирец отметил, что каждый день, выходя на балкон, обнаруживает новые отверстия от пуль. Хулиганы скорее всего стреляют из дома напротив.
Местный житель написал заявление в полицию. Участковый, по его словам, не особо заинтересован в том, чтобы найти хулиганов.
Хулиганы скорее всего стреляют из дома напротив. Фото: скриншот из группы «АСТ-54»
− Уважаемые родители, если у вас есть травматическое оружие в доме — поговорите с детьми, что это не шутка, потому что не исключаю, что это могут делать дети, − написал сибиряк.
Автор публикации считает, что нужно срочно разобраться в ситуации. Ведь вскоре могут начать стрелять по машинам и прохожим.
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