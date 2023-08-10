В Новосибирске 12-13 августа изменят график троллейбусов

В Новосибирске в выходные изменится график движения троллейбусов в районе площади Энергентиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в выходные изменится график движения троллейбусов в районе площади Энергентиков. В мэрии города сообщили, что связаны ограничения со строительством 4 моста.

— 12 и 13 августа с десяти часов вечера до окончания работы маршрут № 4 будет ходить по следующей схеме: конечная «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Титова, пл. Станиславского, ул. Титова, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», — сообщили в муниципалитете.

Время работы маршрутов № 7 и № 24 будет ограничено до десяти часов вечера.

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