«Дочь вернулась больная и без клока волос»: многодетная мама из Новосибирска пожаловалась на детский лагерь в Бердске

Девочке выстригли волосы на макушке. Фото: предоставлено Инной/Алексей БУЛАТОВ

Многодетная мама из Новосибирска пожаловалась на детский лагерь в Бердске. Три ее дочери 15, 13 и 11 лет отправились туда отдыхать по путевкам из соцзащиты с 19 июля по 1 августа и, вернувшись с отдыха, рассказали женщине жуткие вещи. Например, им запрещали пользоваться спреями от комаров, потому что у вожатого на него аллергия.

- Девочки ходили в основном в шортах и вернулись с искусанными ногами. Я спросила: «Почему?». Ведь специально дала им с собой аэрозоли от комаров. Они сказали, что не пользовались им, потому что у вожатой на них была аллергия, - рассказала КП-Новосибирск Инна*, мама девочек.

По словам Инны, во время смены произошел еще один неприятный момент. Младшей из ее дочек «подружка» выстригла клок волос на макушке.

- Они сначала вроде с ней подружились, а у моей дочки длинные волосы. Сначала эта девочка начала мою дочку заплетать ну и подстригла ей кончики. Ну и бог с ними, отрастут. Но тут моя дочка с ней поругалась, и в итоге младшей выстригли клок волос на макушке. Ну как так-то? – недоумевает женщина.

Кроме того, младшая дочь вернулась домой с температурой почти под 39. Оказалось, что девочка заболела в последний день смены, но медсестра никаких мер не предприняла.

- Дочка сказала, что пошла к медику. Ей просто обработали горло после еды и дали таблетку от головы. Никто температуру не измерял. Перед отъездом со смены тоже никто не проверил как она. Я позвонила главному врачу, он сказал, что разберется. Мне перезвонила медсестра из лагеря и сказала, что никакой вины своей не чувствует. Сказала, что она ничего не сделала, потому что ребенок не пришел, - говорит Инна. – Она молодая по голосу. Опыта наверно мало.

Инна не хочет, чтобы работников лагеря ругали.

- Волосы отрастут, медику молодому достаточно внятно объяснить, что она ответственна в плане здоровья, пока дети не с мамой, просто надо быть внимательней, там нет загруженности. Ну, а с вожатыми просто беседу, мне кажется, что такое хорошо и, что такое плохо, - рассуждает женщина.

*имя изменено

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