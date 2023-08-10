«Ничего святого в людях»: под Новосибирском вандалы залили могилы черной краской

Вандалы зарисовали надгробия черной краской. Фото: «Подслушано Кольцово (Новосибирск)»
Жители рабочего поселка Кольцово под Новосибирском забили тревогу из-за того, что кто-то портит могилы на местном кладбище, закрашивая портреты усопших черной краской.
— Прошу проявить бдительность, на территории кладбища орудуют вандалы, — сообщил подписчик группы «Подслушано Кольцово (Новосибирск)».
После это он поинтересовался, сталкивался ли ещё кто-то с вандализмом.
— После этого поста заехала ка кладбище проверить родственников — чисто. Но по пути увидела, что могилы были изрисованы также чем-то черным, — ответила одна из подписчиц.
— У нас тоже сорвали фото с памятника, — добавила другая.
— Ничего святого в людях, — пишут остальные.
В ГУ МВД по Новосибирской области ответили, что информация о вандалах проверяется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер