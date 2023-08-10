«Ничего святого в людях»: под Новосибирском вандалы залили могилы черной краской

Вандалы зарисовали надгробия черной краской. Фото: «Подслушано Кольцово (Новосибирск)»

Жители рабочего поселка Кольцово под Новосибирском забили тревогу из-за того, что кто-то портит могилы на местном кладбище, закрашивая портреты усопших черной краской.

— Прошу проявить бдительность, на территории кладбища орудуют вандалы, — сообщил подписчик группы «Подслушано Кольцово (Новосибирск)».

После это он поинтересовался, сталкивался ли ещё кто-то с вандализмом.

— После этого поста заехала ка кладбище проверить родственников — чисто. Но по пути увидела, что могилы были изрисованы также чем-то черным, — ответила одна из подписчиц.

— У нас тоже сорвали фото с памятника, — добавила другая.

— Ничего святого в людях, — пишут остальные.

В ГУ МВД по Новосибирской области ответили, что информация о вандалах проверяется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber