В Новосибирске зафиксировано двойное превышение фенола в воздухе

ПДК фенола повышена более чем в 2 раза в Калининском районе. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Дзержинском и Калининском районе Новосибирска синоптики зафиксировали повышенное содержание фенола в воздухе. Это токсичное вещество, опасное для человека в больших дозах.

— По данным службы МОС, за 8-9 августа в Дзержинском районе предельно допустимая концентрация фенола была превышена в 2 раза, в Калининском — в 2,3 раза. 10 августа метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

При сильно повышенной ПДК фенол может сильно повлиять на сердечнососудистую систему, дыхательные пути, легки и бронхи, а также нервную систему, вызывая головные боли, потерю сознания и тошноту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber